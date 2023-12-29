Москвичей предупредили об изменении движения в районе закрытых станций оранжевой ветки метро

Для пассажиров запустят бесплатные автобусы вдоль закрытого участка. На проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице (до станции «Новые Черемушки») будут работать шесть километров временных выделенных полос, чтобы автобусы курсировали без задержек. По временным «выделенкам», а также уже имеющейся полосе на Ленинском проспекте будет доступен проезд только для общественного транспорта.

На 14 участках на время запретят парковку. Автомобили нельзя будет оставить в районе Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта и улицы Академика Пилюгина.

Также нельзя будет выехать из двора дома № 2, а на Ленинском проспекте и с Донской улицы в проезд Апакова. С Донской улицы в проезд Апакова разрешат выезд по Ленинскому проспекту, Шаболовке или Мытной улице. На четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы ограничат движение. На съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону Подмосковья будут доступны только две полосы из четырех.

Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Будут работать первый и третий выходы.

Участок «Новые Черемушки» - «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января из-за работ над теплосетью. По этой причине с 2 по 9 января на юге, юго-западе и в центре Москвы изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.