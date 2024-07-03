03 июля 2024, 22:30

Москвичей предупредили об аномальной жаре 4 июля и резкой смене погоды 5 июля

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Столичный градоначальник Сергей Собянин предупредил москвичей и гостей города о резкой смене погоды 4 и 5 июля, попросив проявить внимательность и осторожность на улицах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил, что в четверг в столице сохранится очень жаркая погода, причем температура воздуха днем превысит климатическую норму и поднимется выше +30 градусов. В это время пожилым людям, беременным и детям лучше остаться дома.

Мэр добавил, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме, а на станциях метро, где температура превышает норму, а также на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах и на причалах речного электротранспорта людям будут раздавать питьевую воду.

«В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе - шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду», - добавил градоначальник.

По словам Собянина, ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в столице пока не прогнозируется ураган в пятницу, 5 июля.

Погода Сергей Собянин Москва
03 июля 2024, 10:16
Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице
пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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Инвесторы восстановят три исторических здания в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам чиновника, по результатам торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендуют у городских властей семь исторических зданий за пределами Центрального административного округа Москвы. Три здания общей площадью около тысячи квадратных метров инвесторам предстоит отреставрировать.

«Они находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы. Это деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина», - уточнил Ефимов.

После завершения работ в исторических зданиях инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды.

Еще два договора заключили по программе аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии - эти здания имеют свободное назначение. По одному договору в историческом здании планируется разместить гостиницу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по этой программе инвесторы уже восстановили четыре исторических здания площадью более 2,8 тысячи квадратных метров за пределами ЦАО.

«Это Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошевский конный завод на Таманской улице, а также чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. Сейчас предприниматели переведены на ставку один рубль за квадратный метр в год», - рассказал министр.

Всего по программе для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, заключен 31 договор аренды. Согласно еще трем договорам аренды исторических зданий, они будут использоваться в качестве гостиниц.

Программа аренды объектов культурного наследия «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. С 2022 года власти столицы начали выставлять на торги здания для размещения гостиниц, среди которых также есть памятники архитектуры. Для участия в программе инвесторы должны выиграть специальные торги по аренде и провести реставрационные работы.

Строительство Памятники Архитектура Правительство Москвы Москва Максим Гаман
01 июля 2024, 09:25
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
РИА «Новости»
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В первый день июля в Москву придет жара до +32 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернет в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва», - отметил он.

В регионе ожидается переменная облачность, дождей не будет. Столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. В Московской области воздух прогреется до 33. По словам синоптика, в столице будет преобладать юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 743 миллиметра ртутного столба - этот показатель ниже нормы, резюмировал Леус.

Как сообщал его коллега, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жара в столице в начале июля побьет рекорд столетия. По его словам, до этого года самым жарким было 1 июля 1898 года. Тогда столбик термометра поднялся до 32,6 градуса.

В первый день июля в Москву придет жара до 32 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва Жара
30 июня 2024, 12:17
Ефимов: гостиницу и спорткомплексы построят в Сокольниках по программе КРТ
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В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на востоке Москвы реорганизуют неэффективно используемый земельный участок. На нем возведут гостиницу и спорткомплексы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами - всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей», - рассказал он.

По словам Ефимова, в результате появится более трех тысяч рабочих мест.

Площадка прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская и имеет хорошую транспортную доступность. Пока там располагаются склады и другие устаревшие объекты.

Проект решения о реорганизации уже появился на сайте правительства столицы. Помимо гостиницы на 40 тысяч квадратных метров и спортцентра, на участке появятся офисы, магазины, культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, отделения банков, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. На территории пройдет благоустройство, появятся дороги и тротуары.

Программа КРТ подразумевает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. В Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территории.

Банки Благоустройство Строительство Рабочие места Дороги Магазины Правительство Москвы Москва Максим Гаман
29 июня 2024, 18:40
Пушкинский бал пройдет в Гостином дворе в Москве 30 июня
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30 июня в Гостином дворе состоится Пушкинский бал — одно из главных культурных мероприятий этого лета. Событие в Гостином дворе станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В ходе бала пройдет дефиле и церемония награждения на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина.

В рамках танцевальной части гости примут участие в открытом уроке по полонезу. В основной программе - вальс, мазурка и кадриль. Почетными гостями бала станут звезды российского шоу-бизнеса Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Константин Эрнст, Игорь Верник, Ида Галич, Игорь Бутман и другие. Ведущие события - актеры театра и кино Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

Организаторы бала - корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: pushkinball.ru.

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ЭВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», 125315, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Сокол, пр-т Ленинградский, д. 80, к. г., помещ. VIII, э. 6, ком. 3, ОГРН 5177746322716.

Москва

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