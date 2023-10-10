Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 11 октября
В ночь на 11 октября в Москве ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве пообещали активно следить за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости провести противогололедную обработку.
Специалисты попросили автомобилистов быть особенно внимательными на дороге, соблюдать установленные скоростные ограничения и дистанцию между автомобилями.
Также москвичам рекомендовали заменить летнюю резину на зимнюю или воздержаться от поездок на личном транспорте.
Кроме того, эта ночь в столице может стать самой холодной за всю осень. Температура воздуха в области будет моментами падать до -4 градусов.
Ранее москвичам рассказали о потеплении на выходных. Воскресенье может стать самым теплым днем недели в столице.