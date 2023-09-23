Москвичей предупредили о заметном похолодании на следующей неделе

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«С понедельника - заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: 10… 12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне 17… 19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что на протяжении всей последующей недели столбики термометра будут показывать от 15… 20 градусов. В ночное время суток тоже похолодает. Несмотря на это, в предстоящие семь дней температура будет превышать норму на три-четыре градуса.

«Очень комфортный конец сентября», - отметил Вильфанд.

При этом дождей не будет всю неделю, исключением станет лишь понедельник, когда пройдут небольшие осадки. По словам синоптика, предположительно, в первый день октября будет тепло - от 15… 20 градусов, что также на четыре градуса выше нормы.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду в субботу. В столице 23 сентября будет до 25 градусов и без дождей.