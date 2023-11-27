Москвичей предупредили о задержках трамваев, буксующих грузовиках и пробках

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«Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - сообщили в ведомстве.

Движение на городских дорогах, по информации Дептранса, осложнилось. Грузовики на некоторых участках забуксовали. Коммунальные службы перешли на работу в усиленном режиме. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личных машинах.

Средиземноморский циклон, который вызвал в Крыму ураганный ветер и снег с дождем, принесет в Москву самый сильный снегопад за время погодных наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ветре скоростью до 15–20 метров в секунду и обледенениях. По его прогнозу, такая погода продержится до середины недели.

Сильный снегопад сказался на дорожной ситуации в Москве. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Дептранс предупредил о задержках трамваев и посоветовал воздержаться от поездок на машинах.