27 ноября 2023, 07:39

Москвичей предупредили о задержках трамваев, буксующих грузовиках и пробках

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Сильный снегопад сказался на дорожной ситуации в Москве. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Дептранс предупредил о задержках трамваев и посоветовал воздержаться от поездок на машинах.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - сообщили в ведомстве.

Движение на городских дорогах, по информации Дептранса, осложнилось. Грузовики на некоторых участках забуксовали. Коммунальные службы перешли на работу в усиленном режиме. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личных машинах.

Средиземноморский циклон, который вызвал в Крыму ураганный ветер и снег с дождем, принесет в Москву самый сильный снегопад за время погодных наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ветре скоростью до 15–20 метров в секунду и обледенениях. По его прогнозу, такая погода продержится до середины недели.

Сильный снегопад сказался на дорожной ситуации в Москве. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Дептранс предупредил о задержках трамваев и посоветовал воздержаться от поездок на машинах.

Прогноз погоды Дороги Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
26 ноября 2023, 14:16
«Мама — это нежность и любовь». Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц российской столицы с праздником День матери. Его слова привели на официальном сайте мэра и правительства города.

Собянин отметил, что мама - это нежность и любовь, незабываемое детское ощущение уюта и тепла, которое каждый человек проносит через всю свою жизнь.

«Дорогие мамы и бабушки! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия и всего самого доброго», - подчеркнул мэр.

Ежегодно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году праздник пришелся на 26 ноября.

Россиянок с традиционным праздником поздравил президент Владимир Путин. Он также отметил, что в стране действует общественное движение «Матери России», которое помогает решению важных вопросов детства, материнства, а также улучшения демографической ситуации.

Россия Сергей Собянин Москва 2023
25 ноября 2023, 11:47
Сугробы в Москве выросли до 15 сантиметров
РИА «Новости»
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После двухдневного снегопада в Москве высота снежного покрова на улицах города достигла 15 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Зима стремительно укрывает землю столичного региона снегом. За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на семь сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров», - отметила она.

Позднякова обратила внимание, что для этой даты сугробы нельзя назвать самыми высокими. Например, в 2004 году они достигали 20 сантиметров.

«Но ноябрьский снег не всегда служит залогом снежного Нового года», - предупредила специалист.

Она напомнила, что в том же 2004-м в первые пять дней декабря выпало 30 сантиметров осадков. Но уже к 30 декабря снег на ВДНХ сошел.

«Но городские службы не ждут такого подарка природы. Снег во дворах и на детских площадках начали убирать с утра субботы», - подчеркнула Позднякова.

Накануне из-за снегопада в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
24 ноября 2023, 18:43
Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
РИА «Новости»
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Вечером 24 ноября в трех московских аэропортах задержали и отменили более 40 авиарейсов. Информацию об этом опубликовали на сервисе «Яндекс. Расписание».

Так, на 18:35 во Внукове задержали 12 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили 13 вылетов и не состоялись еще четыре. В Шереметьеве не смогли отправиться вовремя шесть рейсов и сняли один. В аэропорту Жуковский переносов не было.

Возможной причиной мог стать продолжающийся в столице снегопад. Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

Москвичей предупредили, что высота сугробов в Москве в начале новой недели превысит 20 сантиметров. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпавший снег не растает до весны.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Жуковский Аэропорт Внуково Москва 2023
24 ноября 2023, 17:40
Москвичей предупредили о метели и гололедице с вечера воскресенья
РИА «Новости»
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В Москве с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и метель. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в Москву придут значительные осадки в виде сильного снега, иногда мокрого. Это может привести к его налипанию на линиях электропередачи и деревьях. Также в столице усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В городе будут метель, снежные заносы на дорогах и гололедица, местами сильная.

Спасатели порекомендовали москвичам не парковать автомобили вблизи деревьев и плохо закрепленных конструкций. Они также посоветовали снизить скорость и избегать резких перестроений и обгонов.

По данным синоптиков, в начале новой недели высота сугробов в столице превысит 20 сантиметров. В воскресенье начнется метель , которая усилится в ночь на понедельник.

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