31 октября 2023, 18:09

Москвичей предупредили о тумане до утра среды

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Москву в ближайшее время накроет туман, который продержится до утра среды. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - уточнили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. По ее подсчетам, сумма осадков за месяц превысила 113,6 миллиметра.

Тем не менее, жителей столицы предупредили, что их будет жать рекордно теплое 1 ноября. Воздух в городе может прогреться до 13 градусов.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 18:25
Москвичам пообещали потепление на 1 ноября
РИА «Новости»
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Экстремальное потепление придет в Москву в среду, 1 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в течение недели погода в столичном регионе будет необычной. Теплые воздушные массы, влажный воздух и дождь смоют остатки снега, накопившегося на прошлой неделе.

Так, в среду, 1 ноября, в Москве ожидается «супертеплая» погода. Ночная температура достигнет 9 градусов, а дневная окажется на отметке в 11… 13 градусов. Вильфанд отметил, что этот показатель будет на семь-восемь градусов выше нормы и скорее характерен для третьей декады сентября.

Ранее стало известно о том, что октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за последние 140 лет.

Также москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября, из-за появившегося гребня антициклона. При этом ночь с понедельника на вторник соответствовала климатической норме мая.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 17:10
Бочкарев рассказал о соцобъектах, которые построят в кварталах реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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На территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации в Москве, до конца 2026 года появятся 40 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в течение трех лет в городе построят 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений и три административных здания.

«В Адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов», - подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Только с начала 2023 года для переселения горожан построили почти 50 тысяч домов.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
31 октября 2023, 16:15
Онлайн-гид по БКЛ появился на портале «Узнай Москву»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи смогут ознакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«На портале „Узнай Москву“ можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ», - отметили в ведомстве.

Каждая карточка содержит описание, фото и сведения об интересных местах поблизости. Изучать новую ветку БКЛ также предлагается в приложении «Узнай Москву».

БКЛ включает 31 станцию метро, на каждой из которых можно встретить уникальную особенность. В частности, интерьеры «Авиамоторной» спроектировали в виде отсылки к произведению Маяковского «Даешь мотор!». Станцию оформили в авиационной тематике. Колонны и светильники на платформе выполнили в форме деталей самолета, а потолок украсил облачный шлейф, словно оставшийся от пролетевшего авиалайнера.

Дизайн «Рижской» выбрали по результатам международного архитектурного конкурса. За него также проголосовали москвичи в проекте «Активный гражданин». На платформе разместили 16 металлических четырехметровых арок с подсветкой.

Ранее карты «Тройки» с новым дизайном поступили в продажу в Москве. На проездных билетах изобразили дикую природу.

Метро Москва 2023
31 октября 2023, 15:04
Патрулирование усилят на трех московских улицах с 1 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 1 ноября Московская академия дорожного движения (МАДИ) усилит патрулирование на улицах Дыбенко, Ореховый бульвар и Лихоборские Бугры по просьбе местных жителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве рассказали об обращениях москвичей, которые жаловались на нарушения правил парковки на этих улицах. По их словам, автомобилисты часто ставят машины под запрещающими знаками или на тротуарах.

По мнению специалистов МАДИ, усиление контроля на этих участках будет способствовать повышению безопасности как для пешеходов, так и для водителей, а также увеличит пропускную способность дороги. Неправильно припаркованные автомобили создают неудобства и могут вызывать аварийные ситуации.

Сотрудники столичного дептранса напомнили, что на случаи неправильной парковки можно пожаловаться по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее в Москве патрулирование усилили на Новорязанской и Тестовой улицах и в 1-й Красногвардейском проезде.

Москва 2023 Дептранс Москвы

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