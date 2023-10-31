Москвичей предупредили о тумане до утра среды

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - уточнили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. По ее подсчетам, сумма осадков за месяц превысила 113,6 миллиметра.

Тем не менее, жителей столицы предупредили, что их будет жать рекордно теплое 1 ноября. Воздух в городе может прогреться до 13 градусов.