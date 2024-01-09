09 января 2024, 12:16

Москвичей предупредили о снегопаде вечером во вторник

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За прошедшую ночь в Москве выпало около двух сантиметров снега и еще столько же ожидается к вечеру 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В течение дня снег продолжится. Наиболее интенсивными осадки будут с 18:00 до 21:00», - уточнили в ведомстве.

Ранним утром коммунальщики подмели проезжую часть и тротуары в Москве, в том числе с использованием специальной техники, и обработали поверхности от гололеда. Особое внимание они уделили подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы. Работы проведут вновь по мере выпадения осадков.

В ближайшие дни надвигающийся на Москву циклон принесет долгожданное потепление. Тем не менее, морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.


Погода Снегопад Погода в Москве Москва
09 января 2024, 12:13
Работу бесплатных катков на «Московских сезонах» продлили
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Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей, сообщили на официальном сайте мэра города.

Катки будут работать по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посетить их можно по предварительной регистрации. Катание проводят по сеансам.

Для посетителей работают пункты проката, где предлагается за определенную плату арендовать коньки. Также можно прийти на каток со своими коньками. Гости смогут оставить вещи в оборудованных ячейках для хранения и заточить лезвия коньков.

Для детей от трех лет есть поддерживающие стойки-пингвины. Родителям без коньков предложат бесплатно надеть специальную обувь. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься одни, если предоставят письменное согласие родителей.

Ознакомиться с мероприятиями и работой площадок «Московских сезонов» можно на сайте проекта.

С помощью искусственного интеллекта в Москве записали аудиогиды по пяти каткам. Гости узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.

Фестивали Москва
09 января 2024, 11:50
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни
Freepik
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В ближайшие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В период 10–12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба», - отметила она.

Синоптик уточнила, что причиной тому станет ныряние атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. В тылу циклона 12 января давление начнет расти, а к 13 января приблизится к норме.

По словам Поздняковой, помимо скачков атмосферного давления, температура воздуха будет значительно меняться. При таких перепадах метеозависимые и пожилые горожане могут почувствовать себя плохо, в том числе ощутить головную и сердечную боль.

Циклон также принесет в Москву долгожданное потепление. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 января 2024, 11:20
Больше половины монолитных работ на станции метро «Вавиловская» завершили в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершили более половины монолитных работ. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров», уточнил он.

По его словам, строители разработали примерно 80% от общего объема грунта котлована, а где-то уже начали обратную засыпку. Они продолжили переустройство инженерных сетей. Станцию отделают белым мрамором и светлым гранитом, а колонны облицуют желтыми панелями.

Кроме того, в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы. Также продолжается строительство 11 станций первого участка линии, которая протянется на 40 километров. Она соединит городской округ Троицк с югом столицы и Московским центральным кольцом.

В 2023 году в столичной подземке запустили около 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Они появились на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.

Строительство Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
09 января 2024, 10:51
Почти 12 миллионов посетителей принял московский парк «Зарядье» в 2023 году
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За прошлый год в московском парке «Зарядье» побывали примерно 12 миллионов человек. Это на 18% больше, чем в 2021-м, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«„Зарядье“ - одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 миллионов человек, в прошедшем году - 11,9 миллиона», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в парке размещен флагманский инфоцентр для туристов и проведения городских мероприятий, таких как Московский урбанфорум и международный форум BRICS Fashion Summit.

Прошедшей осенью в «Зарядье» заработало крупное выставочное пространство «Паркинг Галерея», площадь которого составила около трех тысяч квадратных метров. Первыми там разместили работы свыше 250 выпускников 20 художественных и архитектурных вузов столицы.

Одним из самых популярных мест стал подземный музей, посетители которого смогли увидеть четыре выставки об искусстве. В Старом Английском Дворе разместили шесть исторических экспозиций, в том числе в честь скульптора Евгения Вучетича и поэта Владимира Маяковского. В парке проводили фестивали, посвященные музыке и науке, а также тематические программы выходного дня.

Летом в «Зарядье» во время акции «Ночь кино» представили классические фильмы с 35-миллиметровой пленки и документальные картины.

Фотограф Ольга Кулева также рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. «360» собрал основные правила для качественной съемки и площадки.

Фестивали Парки Москва

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