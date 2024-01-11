Москвичей предупредили о снеге, метели и гололедице в четверг

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили налоговых льгот на сумму более 3,1 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компании могут пользоваться налоговыми льготами и преференциями. Например, резиденты особой экономической зоны не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%.

«За девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ сэкономили свыше 3,1 миллиарда рублей. Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 миллионов рублей», - отметил Ефимов.

Объем инвестиций резидентов столичной особой экономической зоны за три квартала прошлого года составил 35 миллиардов рублей, обратил внимание заместитель мэра Москвы. Это означает, что на каждый рубль налоговых льгот пришлось почти 11 рублей инвестиций резидентов, пояснил Ефимов.

Самые большие суммы благодаря налоговым льготам сэкономили компании - производители фармы и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ создали свыше двух тысяч рабочих мест.

«Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», - сообщил Овчинский.

Оперативно находить кадры компаниям помогает проект ОЭЗ «Технополис Москва» - «ТехноРабота». С начала 2023 года в его рамках претенденты на вакансии прислали более 900 резюме.

В проект вовлекли около 50 компаний со всех площадок столичной особой экономической зоны. Однако тенденция по рабочим местам остается прежней - предприятия из сферы микроэлектроники и медицины нанимают специалистов инженерных профессий активнее других.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что резиденты особой экономической зоны также заметно повысили страховые взносы. С начала 2023 года они перечислили в Социальный фонд России более 1,6 миллиарда рублей, из которых около 555 миллионов рублей - деньги фармацевтических компаний, уточнил гендиректор.

«Сумма выплаченных страховых взносов отражает уровень социальных гарантий для сотрудников в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком», - подчеркнул Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий. Более 90 из них получили статус резидента, дающий право на значительные льготы.

Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.