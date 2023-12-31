Москвичей предупредили о снеге и морозе до -13 градусов в новогоднюю ночь
На Москву надвигаются морозы. В ночь на 1 января жителей столицы ждут слабые осадки и понижение температуры до -13 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег», - уточнил он.
По словам метеоролога, в столице столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. В Московской области воздух остынет до -10…-15 градусов.
Тишковец добавил, что в предстоящую ночь погода в столичном регионе приблизится к климатической норме января. Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду.
В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица.