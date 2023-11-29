Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу

По ее словам, недавний взрыв на Солнце, произошедший непосредственно напротив Земли, может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

«Хорошая была вспышка (на Солнце. - Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», - рассказала Абунина.

Специалист добавила, что интенсивность бури может достичь уровня G3, и даже на короткое время подняться до уровня G4. Если прогнозы подтвердятся, то жители Москвы станут свидетелями редкого явления - северного сияния - уже в ближайший четверг и пятницу. Однако вероятность увидеть его будет зависеть от чистоты небосвода.

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