Москвичей предупредили о продлении пожарной опасности

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Еще сутки в столичном регионе будет действовать метеопредупреждение о непростой метеорологической обстановке.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень пожароопасности в Москве и области до воскресенья.

В ведомстве уточнили, что на территории столицы и Подмосковья пожароопасный период четвертого класса продлили до 16:00 24 сентября. В это время увеличиваются риски природных пожаров.

До этого метеоролог Роман Вильфанд предупреждал, что в выходные москвичей ждет аномально жаркая погода для сентября. Температура воздуха может подняться до 26,3 градуса.

Однако в ближайшие дни затяжное летнее тепло в Москве сменится осенней прохладой. С понедельника температура понизится на шесть-восемь градусов.

Ранее профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что северное сияние озарит небо над Москвой и Подмосковье с 24 сентября. По его словам, его вызовут магнитные бури.