Москвичей предупредили о похолодании в среду

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, дороги и тротуары покроет гололед. В дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью воздух остынет до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. В ночное время суток похолодает до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря.