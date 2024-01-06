Москвичей предупредили о перекрытии ряда центральных улиц

С 18:00 6 января до 03:00 7 января движение закроют в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Водителей попросили заранее просчитывать свой маршрут с учетом ограничений.

За день до Рождества, 7 января, православные христиане отмечают сочельник. По библейскому преданию, в этот день в небе впервые увидели Вифлеемскую звезду как символ прихода Спасителя.

В сочельник желательно не заниматься рукоделием и постараться не выносить мусор. Также стоит отказаться от уборки и всех сложных дел, иначе так пройдет весь ближайший год.