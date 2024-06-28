Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Читайте нас в:

По его словам, в пятницу, 28 июня, в столице продолжит формировать обширный антициклон.

«В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве +25...+30», - сказал синоптик.

Несмотря на жаркую погоду, в столице, заметил Леус, будет дуть северный и северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости до семи метров в секунду.

Атмосферное давление за день не сильно поменяется. Показания барометров окажутся чуть выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.

По данным МЧС России, в выходные в Москве столбик термометра поднимется до +32 градусов. В связи с этим спасатели выпустили предупреждение об опасном погодном явлении.

В жару стоит быть особенно осторожными с едой. Инфекционист Михаил Лебедев предупредил, что в такую погоду готовые блюда опасны уже через пару часов после приготовления.