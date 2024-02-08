Москвичей предупредили о морозной погоде в четверг

«Снежная „Ольга“ ушла в Предуралье, и сегодня столица окажется в ее тыловой, холодной части», - отметил он.

Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -10…-12 градусов. Ночью подморозит до -20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -9…-14 градусов. В ночные часы похолодает до -23 градусов.

Погоду будет сопровождать ветер западного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

В Москве будет аномально холодно до начала следующей недели. При этом все морозные дни в городе будут солнечными.