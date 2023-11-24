Москвичей предупредили о метели и гололедице с вечера воскресенья

В ведомстве уточнили, что из-за южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в Москву придут значительные осадки в виде сильного снега, иногда мокрого. Это может привести к его налипанию на линиях электропередачи и деревьях. Также в столице усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В городе будут метель, снежные заносы на дорогах и гололедица, местами сильная.

Спасатели порекомендовали москвичам не парковать автомобили вблизи деревьев и плохо закрепленных конструкций. Они также посоветовали снизить скорость и избегать резких перестроений и обгонов.

По данным синоптиков, в начале новой недели высота сугробов в столице превысит 20 сантиметров. В воскресенье начнется метель , которая усилится в ночь на понедельник.