Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре в среду

Читайте нас в:

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13:00 до 20:00 часов 4 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, местами гроза», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автолюбителей к бдительности и попросили быть аккуратнее на дорогах, а также следить за скоростным режимом. Также спасатели порекомендовали горожанам на улице во время грозы не находиться около рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться от дождя под деревьями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что Москву накроет мокрый снег с дождями на следующей неделе. По его словам, с 5 октября в тыл циклона начнут попадать первые порции арктического холода.