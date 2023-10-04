Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре в среду
В ближайшие часы Москва окажется во власти непогоды. В МЧС предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра до 15-20 метров в секунду и дождях.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13:00 до 20:00 часов 4 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, местами гроза», - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали автолюбителей к бдительности и попросили быть аккуратнее на дорогах, а также следить за скоростным режимом. Также спасатели порекомендовали горожанам на улице во время грозы не находиться около рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться от дождя под деревьями.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что Москву накроет мокрый снег с дождями на следующей неделе. По его словам, с 5 октября в тыл циклона начнут попадать первые порции арктического холода.