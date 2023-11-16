16 ноября 2023, 16:43

Москвичей предупредили о гололедице

РИА «Новости»
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На дорогах столицы в четверг, 16 ноября, может возникнуть гололедица. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов столичного КГХ, переход температуры в сторону отрицательных значений поспособствует тому, что улицы Москвы покроются льдом.

Работники Комплекса городского хозяйства будут следить за состоянием дорожной сети и проведут необходимую обработку полотна.

Автомобилистов столицы попросили соблюдать осторожность во время движения, не сокращать дистанцию и не превышать допустимую скорость.

Также коммунальщики Москвы повысят температуру батарей центрального отопления из-за резкого похолодания до -8...-11 градусов. Корректировать ее будут исходя из автоматических измерений специальных датчиков.

ЖКХ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 14:16
Проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити» утвердили
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе «Москва-Сити» построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов», - рассказал он.

Всего в районе «Москва-Сити» появится более 4,5 километра дорог. Кроме этого, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» сообщил, что с начала 2023 года в РФ построили почти в три раза больше дорог, чем в прошлом году.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва 2023
16 ноября 2023, 12:45
Еще семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В ближайшие два года в Москве планируют завершить возведение семи автомобильных мостов через разные реки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что они улучшат транспортную доступность десятков районов Москвы, обеспечат связь магистралей и создадут новые маршруты для передвижения по городу.

Кроме этого, в конце этого года планируют начать строительство мостов через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы, а также через Москву-реку вблизи улицы Новозаводская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве еще одного сооружения, который свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
16 ноября 2023, 12:20
Современные банкоматы собственной разработки начали поставлять из «Руднево» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский производитель начал поставку современных банкоматов собственной разработки. Они оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке „Руднево“ в мае этого года», - подчеркнул он.

Аппараты на 80% собрали из отечественных деталей и оснастили собственным ПО. В планах - через три года перейти полностью на российские комплектующие.

Сегодня предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но в ближайшее время производство увеличат вдвое.

Ранее компания МЛТ из особой экономической зоны «Дубна» получила два патента на технические решения, которые применят для разработанного прибора для клинических лабораторных исследований.

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
16 ноября 2023, 11:31
Коммунальщики Москвы повысят температуру батарей из-за похолодания
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В связи с прогнозируемым похолоданием в системе централизованного теплоснабжения Москвы начали повышение температуры. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

«Согласно прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до -8...-11 градусов», - сообщил глава КГХ Москвы Петр Бирюков.

Технологические режимы будут регулировать в зависимости от температуры воздуха. Изменения будут вносить заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировать данные будут диспетчерские службы в автоматическом режиме, основываясь на показателях температурных датчиков.

Накануне москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября. Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

ЖКХ Москва 2023

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