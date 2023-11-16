Москвичей предупредили о гололедице
На дорогах столицы в четверг, 16 ноября, может возникнуть гололедица. Об этом сообщил в Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.
По данным специалистов столичного КГХ, переход температуры в сторону отрицательных значений поспособствует тому, что улицы Москвы покроются льдом.
Работники Комплекса городского хозяйства будут следить за состоянием дорожной сети и проведут необходимую обработку полотна.
Автомобилистов столицы попросили соблюдать осторожность во время движения, не сокращать дистанцию и не превышать допустимую скорость.
Также коммунальщики Москвы повысят температуру батарей центрального отопления из-за резкого похолодания до -8...-11 градусов. Корректировать ее будут исходя из автоматических измерений специальных датчиков.