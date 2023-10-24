Москвичей предупредили о гололедице в ночь на среду

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Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 25 октября ожидается падение температуры воздуха ниже нуля, что может привести к возникновению гололедицы. Если потребуется, работники коммунальных служб Москвы частично обработают дороги противогололедными средствами.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети», - подчеркнули в пресс-службе.

Водителей попросили соблюдать дистанцию на дороге, быть осторожными и воздержаться от поездок на летней резине.

Ранее москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели. Однако затем горожан будет ждать теплое начало ноября.

В начале месяца температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов.