Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября

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Гололедица сохранится на дорогах столицы до утра. Городские службы проведут противогололедную обработку и будут непрерывно следить за состоянием дорог.

Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 14 ноября выпало до 20% месячной нормы осадков. Особенно много осадков зафиксировали в Тушине.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление подскочит до 755 миллиметров ртутного столба. Оно начало постепенно расти уже с сегодняшнего дня, а указанного значения достигнет к выходным.