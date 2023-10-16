Москвичей предупредили о гололедице со среды

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«При осадках, ветре и низких температурах, даже плюс 1–2 градуса, прогнозируется обледенение, а на этой неделе ночью будут и заморозки, и осадки», - уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что в столице уже началось предзимье. В четверг ночью в Московском регионе температура воздуха опустится до -2 градусов, а в конце недели - до -4.

Синоптик также посоветовал столичным автомобилистам задуматься о переходе с летней резины на зимнюю.

Ранее москвичам пообещали дождь и температуру ниже нуля в ближайшие дни. Кроме того, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.