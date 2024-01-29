Москвичей предупредили о глубокой «барической ложбине» в ближайшие дни

«В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», - сообщила она.

Согласно данным синоптика, в конце января жителей столицы ждет атмосферное давление, превышающее среднестатистические показатели на 7–12 мм ртутного столба. Однако с началом февраля его уровень резко упадет, давление сильно понизится.

Позднякова добавила, что на температуру воздуха низкое атмосферное давление никак не повлияет. В столице будет 3-5 градусов тепла - чуть выше нормы.

В понедельник в городе будет облачно, тепло и без осадков. Температура воздуха останется комфортной до самого конца зимы, морозов больше не ожидается. Но снегопадов в феврале жителям Москвы все же не избежать.