23 февраля 2024, 09:03

Москвичей предупредили о дождях в пятницу

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В Москву вместе с потеплением придут осадки. Температура 23 февраля превысит норму на шесть-семь градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В праздничный день поступление теплого и влажного атлантического воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в регионе будет пасмурно, осадки перейдут в дожди, дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1…+4 градуса. В ночные часы ожидается до -3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 753 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Оттепель вскоре сменит значительное похолодание. Последняя неделя февраля будет солнечной и морозной.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
22 февраля 2024, 19:25
Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность в День защитника Отечества в Москве
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В День защитника Отечества безопасность на московских улицах возьмут под контроль свыше четырех тысяч человек. Места массовых гуляний проверят полиция и кинологи со служебными собаками, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

За общественным порядком в Москве 23 февраля будут следить более 2,4 тысячи сотрудников Росгвардии, свыше 1,8 тысячи полицейских и больше 100 народных дружинников.

Площадки, где запланированы концерты и другие развлекательные мероприятия, обследуют правоохранители и кинологи.

В преддверии праздника московские улицы преобразили более двух тысяч флагов. Для горожан создали тематические фотозоны, где можно сделать памятный снимок. Также в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Полиция 23 февраля Москва
22 февраля 2024, 19:03
Цифровые технологии улучшили качество надомного обслуживания в Москве
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Цифровые технологии позволили сделать надомное обслуживание в Москве эффективнее и доступнее. Функциональная диагностика формирует индивидуальный набор услуг, связанных с потребностями конкретного человека, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно наши сотрудники приходят к своим подопечным, для которых становятся не только незаменимыми помощниками по хозяйству и приятными собеседниками, но и по-настоящему близкими людьми», - отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.

Он пояснил, добиться таких результатов получилось, когда изменили подход к оказанию помощи на дому и активно стали внедрять онлайн-сервисы и технологии. Теперь они часть системы надомного обслуживания.

В частности, функциональная диагностика помогает подобрать услуги для каждого человека в соответствии с его потребностями. В прошлом году провели почти сотню тысяч таких диагностик. Это позволило москвичам получить и квалифицированную, и адресную помощь.

Соцработники сейчас могут выполнять бытовые дела и решать вопросы, с которыми горожане не справляются сами. По итогу жизнь подопечного становится более комфортной.

Помощь на дому теперь можно получить быстрее. Подать заявление на надомное обслуживание предлагается прямо из дома на mos.ru без сбора справок. Помочь с этим могут близкие.

Ранее москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники. Большинство организаций продолжат работу в обычном режиме.

Пенсия Технологии Москва
22 февраля 2024, 18:48
Москву признали лучшим городом в России для семейного туризма
Global Look Press
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Москва получила звание лауреата третьей Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Ее признали лучшим регионом России для семейного туризма и отдыха по результатам работы городских туристических проектов в 2023 году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Гостей привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ», - рассказала она.

По словам заммэра, каждый пятый турист в России выбирает Москву в качестве места для путешествий с семьей.

«Играй в Москву» - один из знаковых проектов, представленных на премии, предлагает участникам обучающие путешествия по столице, состоящие из семи увлекательных маршрутов. Они охватывают 90 локаций, включают 50 выдающихся достопримечательностей и предлагают выполнение 130 интерактивных заданий.

Также жюри высоко оценило проект «Город открытий», привлекший более 10 тысяч юных участников из разных уголков России. Цель проекта - знакомство с московскими галереями, технопарками, стадионами через интерактивные экскурсии, на которых дети учатся о новым профессиям будущего.

Помимо этого, Москва получила два специальных приза от организаторов за динамичное развитие MICE-туризма и межрегиональный проект «Три столицы: от рассвета до заката», реализованный совместно с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

В декабре 2023 года столица также заслужила победу в номинации «Столица детского туризма», за лето ей удалось привлечь около миллиона юных туристов.

Кроме того, деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве. Для этих целей за первые шесть месяцев 2023 года столицу посетили более двух миллионов человек.

Путешествия Туризм Москва Наталья Сергунина
22 февраля 2024, 17:52
Большой и Мариинский театры проведут обменные гастроли впервые за 20 лет
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Большой и Мариинский театры впервые за 20 лет решили провести обменные гастроли. Выступления приурочили к празднованию 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«23-25 февраля оперная труппа Мариинского театра на исторической сцене Большого представит „Псковитянку“, „Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии“ и „Ночь перед Рождеством“. За дирижерским пультом на всех спектаклях - Валерий Гергиев», - говорится в сообщении.

Артисты Большого театра 27–29 февраля представят в Петербурге оперу «Царская невеста». Спектакль входит в золотой фонд репертуара.

Последний раз Мариинский театр выступал перед московской публикой в 2005 году перед закрытием Большого театра на реконструкцию. Тогда же Большой театр представил на сцене Мариинского оперу «Летучий голландец» Вагнера и оперу «Дети Розенталя» Десятникова.

За прошлый год московские театры и концертные залы посетили свыше 7,2 миллиона человек. Такая посещаемость стала рекордной за последние четыре года.

Санкт-Петербург Театры Москва

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