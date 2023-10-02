Москвичей предупредили о дождях и похолодании в понедельник

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Новая рабочая неделя начнется в Москве с ухудшения погоды. Жителей и гостей столицы будет ждать понижение температуры - до 16 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, утром не исключены очаги туманов. В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 14… 16 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов. На территории Подмосковья днем температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов. В ночные часы столбики термометра опустятся до 8 градусов.

Погоду будет сопровождать западный ветер, скорость которого составит четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. Во вторник потеплеет до 17 градусов и обойдется без осадков.

Ранее горожанам рассказали, что первый снег в Центральной России выпадет в середине октября. На стыке первой и второй декад этого месяца температура и вовсе окажется немного ниже нормы.