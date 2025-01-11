Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

По его словам, москвичей ждет облачная погода, а поздно вечером в городе пойдет дождь и мокрый снег.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор североатлантического тепла с центром над Ленинградской областью, а в ночные часы скажется прохождение холодного атмосферного фронта», - объяснил специалист.

Синоптик добавил, что в столице температура поднимется до отметки +3 - +5 градусов, а в Подмосковье - от +1 до +6 градусов.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит порядка 5-10 метров в секунду. По словам синоптика, также ожидается небольшое падение давления до 741 миллиметров ртутного столба, Ночью в регионе похолодает, поэтому местами появится гололедица. К утру столбики термометров в Москве опустятся до +1 - -3 градусов, предупредил Леус.

Ранее синоптик Надежда Точенова предположила, что в январе в московском регионе будет европейская зима, сообщил сайт «Аргументы и факты». Она подтвердила, что в ночь на 12 января в городе может возникнуть гололедица.

Теплую зиму в январе также спрогнозировала эксперт Татьяна Позднякова.