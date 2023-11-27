Москвичей предложили активнее привлекать к благоустройству

«Действительно, проекты сейчас переданы на уровень города, они выведены из компетенции районов <…> Поэтому для Москвы у меня отдельное предложение: возвращать благоустройство на уровень районов. Наверное, это было бы всем полезно», - заявила она.

Разворотнева согласилась, что реализовать такую идею будет не просто, но необходимо найти золотую середину для развития и обновления столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на западе столицы.

Благоустройство районов - одно из ведущих направлений развития Москвы, в котором принимают участие жители. Однако город не всегда успевает согласовать инициативы горожан до реализации проектов. Поэтому зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с инициативой более активного привлечения граждан в преображение столицы, сообщило АГН «Москва».