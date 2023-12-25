Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог

«Движение в городе рабочее. В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме. В частности, МЦК, метрополитен и МЦД функционируют по графику. По «выделенкам» электробусы, автобусы и трамваи курсируют быстрее.

Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркие плакаты привлекут внимание юных пассажиров.