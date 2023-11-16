16 ноября 2023, 09:42

Москвичей бесплатно обучат профайлингу в «Технограде» на ВДНХ

Сайт мэра и правительства Москвы
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Жителям столицы предложили бесплатно освоить профайлинг в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. После обучения участники смогут анализировать поведение людей по мимике, жестам, позам и эмоциям, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Новый онлайн-курс «Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах» будет интересен бизнесменам для получения деловых навыков. В частности, они смогут научиться успешно вести переговоры с партнерами и выстраивать эффективное общение с клиентами, чтобы нарастить объемы продаж.

Обучение будет полезно и тем, кто просто хочет прокачать коммуникативные способности и улучшить отношения с близкими и знакомыми.

В программу включены четыре вебинара и одно очное занятие. Они будут начинаться в 12:00 и длиться в течение часа. Первый урок стартует 21 ноября. Пройти курс смогут все желающие - для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Стартовал также прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны.

Бизнес Москва 2023 ВДНХ
16 ноября 2023, 09:12
Более трех километров газопроводов обновили на севере Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северном округе Москвы отремонтировали больше трех километров газопроводов. Работы провели по бестраншейной технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

«Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности», - уточнил он.

Торсунов отметил, что реконструкция газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе завершилась. Специалисты достраивают участок газопровода низкого давления.

Газопроводы на севере Москвы начали обновлять в конце осени прошлого года. Ремонт проводят на двух участках газовых сетей - с высоким и низким давлением. Специалисты заменяют старые стальные трубы на полиэтиленовые.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы добавил, что новым газопроводам из качественных материалов российского производства не страшны внешние воздействия и коррозия.

С января 2023 года в квартирах москвичей проверили примерно 1,4 миллиона газовых плит. Это около 80% от общего числа.

Газ Ремонтные работы Москва 2023
16 ноября 2023, 08:58
Фасад дома 1954 года постройки восстановили на юго-западе Москвы
Фото: Fond.mos.ru
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В Юго-Западном округе Москвы завершили ремонт фасада пятиэтажного дома № 42, корпус 1. Его построили в 1954 году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный фонд капремонта.

Специалисты восстановили лицевую сторону здания 69-летней давности на Большой Черемушкинской улице.

Перед ремонтом провели подготовку фасада: промыли и расчистили открытые поверхности от грязи. Затем обновили кирпичную кладку, расшивку швов в местах повреждений и обработали антисептиком участки, где скапливается влага.

Завершив основные работы, мастера приступили к ремонту архитектурных деталей, облагородили балконы, входные группы и приямки.

В районе Коптево на улице Приорова капитально отремонтировали дом №38а с ризалитом. Провели работы в подвале и перекрасили помещение. Это здание, возведенное в 1971 году, обладает красивым и утонченным портретом.

Реставрация Ремонтные работы Москва 2023
15 ноября 2023, 19:00
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ночь на четверг, 16 ноября, температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, что может спровоцировать гололедицу. Об этом предупредил Комплекс городского хозяйства столицы.

Гололедица сохранится на дорогах столицы до утра. Городские службы проведут противогололедную обработку и будут непрерывно следить за состоянием дорог.

Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 14 ноября выпало до 20% месячной нормы осадков. Особенно много осадков зафиксировали в Тушине.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление подскочит до 755 миллиметров ртутного столба. Оно начало постепенно расти уже с сегодняшнего дня, а указанного значения достигнет к выходным.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
15 ноября 2023, 18:33
Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы
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Работы по благоустройству территории у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево завершились. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Между Тарусской и Ясногорской улицами, где ранее находился незанятый участок, появился сад с прогулочными аллеями. В соответствии с желанием местных жителей там обустроили амфитеатр, который вместит около 1,3 тысячи зрителей.

С использованием геопластики создали холмы разной высоты, где высадили деревья и кустарники.

На участке появились шесть игровых зон для детей разных возрастов и четыре спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Ясеневском лесопарке, вокруг Коньковских прудов, в парке «Сосенки» и на других территориях юго-западной части столицы.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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