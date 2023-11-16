Москвичей бесплатно обучат профайлингу в «Технограде» на ВДНХ

Новый онлайн-курс «Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах» будет интересен бизнесменам для получения деловых навыков. В частности, они смогут научиться успешно вести переговоры с партнерами и выстраивать эффективное общение с клиентами, чтобы нарастить объемы продаж.

Обучение будет полезно и тем, кто просто хочет прокачать коммуникативные способности и улучшить отношения с близкими и знакомыми.

В программу включены четыре вебинара и одно очное занятие. Они будут начинаться в 12:00 и длиться в течение часа. Первый урок стартует 21 ноября. Пройти курс смогут все желающие - для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Стартовал также прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны.