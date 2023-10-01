Москвичей предупредили о нестабильной погоде в октябре
Из-за нестабильной погоды первый снег в столичном регионе может выпасть уже в октябре. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в 17... 19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки», - выразил уверенность синоптик.
Леус добавил, что первый снег может выпасть в столице уже в конце первой декады октября, тогда же, вполне вероятно, начнется похолодание.