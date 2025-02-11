11 февраля 2025, 12:54

Москвичам в 2024 году выдали около 50 млн продуктовых наборов на молочных кухнях

РИА «Новости»
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В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов — витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Наборы выдают бесплатно детям, беременным и кормящим. Ракова подчеркнула, что московские власти стремятся к тому, чтобы детство и материнство горожан проходило в благополучных условиях, заботе и комфорте.

«Обеспечение семей льготным питанием - одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать. Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей», - добавила она.

В столице отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из них только 72 - в прошлом году. Город также запустил удобный цифровой сервис для получения продуктов питания: теперь, пояснила Ракова, достаточно показать специальный QR-код из электронной медкарты.

В состав наборов включили молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки. Общий вес выданного питания в 2024 году превысил 50 тысяч тонн.

Обеспечение бесплатными продуктами питания беременных, кормящих, детей в возрасте до трех лет и ребят до семи лет из многодетных семей - одна из мер социальной поддержки в Москве. Ее также предоставляют подросткам до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам до 18 лет.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Его выдадут горожанам, которые прикреплены к городской поликлинике или женской консультации, имеют постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве.

В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов - витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дети Питание Семья Анастасия Ракова Москва QR-коды
10 февраля 2025, 19:08
В Сколкове возведут комплекс онкобольницы на 60 тысячах кв. метров
РИА «Новости»
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Строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы завершают в Сколкове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В составе два корпуса - амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их оснастят современным медицинским оборудованием - аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и другими. Площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.

«Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам», - подчеркнул мэр.

Накануне он рассказал, что число хирургических операций в Москве , которые проводят роботы, по сравнению с 2023 годом выросло в 2,2 раза. Чаще всего такие операции выполняют, по словам мэра, именно онкобольным. Кроме того, Собянин рассказал, что новые технологии позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств на сердце.

Больницы Строительство Инновационный центр «Сколково» Сергей Собянин Москва
10 февраля 2025, 15:22
Спектакли о Великой Отечественной войне представят в Малом театре к 80-летию Победы
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Малый театр готовит к 80-летию Победы показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Это уже полюбившиеся зрителям «Большая тройка (Ялта 45)» и «Летят журавли», премьера по пьесе И. Стаднюка «Белая палатка» и показ дипломного спектакля «Сороковые, роковые…» студентов Щепкинского театрального училища.

О планах Малого театра на юбилейный год Победы рассказал на творческой встрече из цикла «Диалог времен» главный режиссер Алексей Дубровский.

В апреле на Исторической сцене пройдут публичные читки пьес, победивших в драматургическом конкурсе Малого «Мировая - Мировая (1914–1945 годов)». К юбилейной дате в Новом Щепкинском фойе откроется выставка «Малый театр - фронту».

Во время Великой Отечественной войны целую эскадрилью подарил Малый театр нашим войскам, самолеты приобретали на средства, собранные артистами. Обломки одного из них весной прошлого года нашли в Калининградской области.

«Сейчас идут исследования, ищут имена пилотов. Эти обломки прибудут сюда и будут выставлены здесь на этой выставке в память о Победе и об этой эскадрилье», - рассказал главный режиссер Алексей Дубровский.

Очередная встреча в рамках программы «Диалог времен», в которой участвовали студенты и педагоги МГУ, Университета Правительства Москвы, участники «Движения первых», прошла после спектакля «Большая тройка (Ялта-45)». Показ приурочили к 80-летию Ялтинской конференции.

Спектакль, главные роли в котором исполняют народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Носик и Валерий Афанасьев, идет с 2020 года и неизменно собирает полный зал.

Спектакль Театры Великая Отечественная война
10 февраля 2025, 13:13
Итоги фестиваля в честь китайского Нового года подвели в Москве
РИА «Новости»
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Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» привлек порядка 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, ее слова привел mos.ru.

Мероприятия прошли с 28 января по 9 февраля, для горожан и туристов на площадках в разных районах провели сотни мероприятий. Сергунина отметила, что в сравнении с 2024 годом число посетителей выросло вдвое.

«Фестиваль привлек порядка 1,5 миллиона человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по созданию драконов из бумаги и каллиграфии, уличные представления, настольные игры, шоу барабанщиков и чайные церемонии», - сказала она.

Жители и гости Москвы приобрели около 50 тысяч порций закусок и горячих угощений, а также порядка 30 тысяч сувениров - от книг о культуре Поднебесной до чайных купажей.

Фестиваль также поддержали свыше 120 московских ресторанов , готовивших китайские блюда по традиционным рецептам. Особенной популярностью у посетителей пользовались национальные десерты.

Китай Москва
09 февраля 2025, 12:19
Собянин рассказал об увеличении количества роботических операций в Москве
Unsplash
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Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза — до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза - до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что передовые малоинвазивные методы задействуются при выполнении почти 80% хирургических вмешательств в Москве.

«В прошлом году мы приобрели семь новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города», - добавил градоначальник.

Чаще всего роботизированные операции врачи проводят пациентам с онкологическими заболеваниями, объяснил он. По словам Собянина, в прежние времена для замены сердечного клапана требовалось серьезное хирургическое вмешательство с последующим долгим восстановлением, однако теперь такие операции делают через небольшие разрезы. В этих случаях восстановление происходит гораздо быстрее.

Ранее мэр Москвы открыл три станции метро на Троицкой линии. Линию запустили в два этапа: осенью заработали четыре станции, а еще три - зимой.

Медицина Сергей Собянин Москва

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