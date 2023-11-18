Москвичам стало проще узнавать результаты экзаменов на mos.ru

Теперь результаты распределили по категориям: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку и тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА.

Школьники смогут увидеть в каждой категории отдельные показатели. К примеру, итоги пробных ЕГЭ в декабре представят в процентах выполнения, а результаты контрольных, проведенных в апреле, появятся в виде тестовых баллов.

Перед каждым экзаменом в личный кабинет участников на mos.ru придет код регистрации, с помощью которого появится возможность увидеть результаты. Он будет актуален весь год для просмотра итогов ГИА.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля 2024 года. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился накануне.