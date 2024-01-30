Москвичам рассказали об обновлении водопроводных и канализационных сетей

Столичное предприятие выпустило в 2023 году более 205 тысяч банок костного бульона, что почти на 60% больше объемов 2022-го. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Благодаря комфортным условиям, созданным в Москве для бизнеса, развиваться могут крупные, средние и малые предприятия. Сегодня столичным промплощадкам предлагают свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также создан ряд антикризисных инструментов.

«Например, в столице действует компания ProBulion, которая производит костные бульоны. По итогам 2023 года там изготовили свыше 205 тысяч банок - это на 58% больше, чем в 2022-м», - отметила Степанова.

Костные бульоны содержат множество питательных веществ: витамины, минералы, аминокислоты и коллаген. Они способствуют укреплению здоровья костей, суставов и кожи, помогают укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и восстановиться после травм.

«Наши костные бульоны - полностью натуральный продукт, для приготовления которого мы выбираем органические ингредиенты высокого качества», - отметила гендиректор столичной компании Оксана Подгайная.

По ее словам, в столице более 250 компаний, выпускающих пищевую продукцию. Некоторые из этих производителей появились во время пандемии.

По ее словам, на предприятии используют технологию медленной варки в течение 24 часов, позволяющую получить максимум полезных веществ в натуральной и легко усваиваемой форме.

Компания динамично растет благодаря инвестициям в собственное развитие и поддержке города, добавила замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В прошлом году предприятие расширило производственную площадку и закупило новое оборудование. Также производитель пользуется поддержкой экспортного центра «Моспром» и принимает участие в бизнес-миссиях и международных отраслевых выставках, обратила внимание Степанова.