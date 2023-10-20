Москвичам рассказали об итогах благоустройства в Юго-Восточном округе

Читайте нас в:

«Большие работы провели в сквере у станции метро „Люблино“ - это не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и важная транзитная зона к общественному транспорту», - уточнил он.

Глава города отметил, что во время ремонта тропиночно-дорожной сети удалось сохранить привычные пути к выходам из метро и проложить новые маршруты для прогулок. Вдоль дорожек создали места отдыха, установили скамейки и беседки с навесами. Обновили фонтан с подсветкой.

Кроме того, обустроили новую «Аллею сказок» с деревянными фигурами героев мультфильмов. Реконструировали скамейку примирения. Построили игровые и спортивные площадки. На футбольном поле, площадках для баскетбола и волейбола привели в порядок искусственные покрытия. Неподалеку поставили столы для игры в настольный теннис. Также там появилась зона для воркаута и уголок шахматиста. Детские площадки оснастили игровыми комплексами в виде замка и транспорта. Возвели веревочный лабиринт для всех возрастов.

Ранее благоустройство около станции БКЛ «Аминьевская» на западе Москвы завершилось. Территорию вокруг станции сделали более удобной для местных жителей.