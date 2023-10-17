Москвичам рассказали об эффективности портала «Наш город»

Читайте нас в:

По его словам, сервис позволил быстро решить более 7,7 миллиона вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов, дворов, дорог и парков. Кроме того, москвичи улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте.

Глава города отметил, что на создание заявки на сайте или в мобильном приложении уходит несколько минут. Следить за выполнением работ можно также в онлайн-режиме. Ответ придет в течение восьми рабочих дней. При этом на практике каждый второй вопрос решают за один-два дня.

Собянин добавил, что специалисты постоянно модернизируют сервис. Уже обновили его веб-версию и мобильное приложение - от дизайна до функционала. Также пользователям стало проще отправлять обращения, разработчики оптимизировали классификатор тем. В скором времени откроют еще несколько новых и добавят разделы.

Ранее москвичам рассказали об онлайн-сервисе по вопросам имущественных отношений. Он помогает жителям столицы избежать посещения органов власти или центров госуслуг для записи на прием.