03 ноября 2023, 10:25

Москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом»

Сайт мэра и правительства Москвы
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Каждый день в Москве удается закрывать свыше 400 вопросов от пользователей «Электронного дома». Жители на платформе оставляют заявки о недочетах в квартире, подъезде или во дворе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С момента запуска мобильного приложения и сайта «Электронный дом» специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

Жители также могут обратиться по поводу благоустройства двора, отсутствия света в подъезде или пожаловаться на поврежденный асфальт около дома. Заявки принимают и по сезонным вопросам. В частности, зимой можно обратиться с требованием убрать снег, сосульки, а осенью или весной сообщить о скоплении воды.

Приложением «Электронный дом» уже пользуются 99% жильцов многоквартирных домов в Москве. Сервисы платформы доступны в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru.

Создав заявку, пользователь может контролировать ее статус в приложении или на сайте. На сроки исполнения задачи влияет ее сложность, в среднем это занимает до недели.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании электричества в 2024 году. Тарифы на электроэнергию могут привязать к объемам потребления.

ЖКХ Технологии Москва 2023
03 ноября 2023, 11:08
Павильон «Атом» открыли на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на ВДНХ состоялось открытие выставочного павильона «Атом». Участниками церемонии стали зампред правительства Александр Новак, мэр столицы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Глава города отметил, что во время обсуждения проекта будущего павильона предлагались самые простые и сложные варианты - выбрали последний.

«Этот проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и в буклетах. Так что я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник для ВДНХ, для Москвы, для москвичей и для нашей страны», - сказал мэр.

Перед началом создания музея атомной энергии власти Москвы вместе с ГК «Росатом» в 2016 году провели международный конкурс. В нем победил проект архитектурного бюро UNK project. К возведению объекта приступили в 2017 году на деньги ГК «Росатом».

Выставочный комплекс вместимостью до двух тысяч человек построили в 2023 году в формате science center. Это семиэтажное здание общей площадью 25,3 тысячи «квадратов». В музее посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории и современным достижениям отечественной атомной энергетики.

Ранее москвичам сообщили, что схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября из-за проведения Международной выставки-форума «Россия».

Выставки Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 09:33
Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в ноябрьские праздники
Сайт мэра и правительства Москвы
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В предстоящие праздничные выходные дни расписание социальных учреждений Москвы изменится. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Территориальные центры соцобслуживания в праздники будут предоставлять услуги на дому. Центры московского долголетия, Центр соцадаптации имени Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба «Социальный патруль» будут работать по обычному расписанию.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут работать до 17:00. Все ЗАГСы Москвы 4 ноября закроют. С 5 по 7 ноября будут работать в обычном режиме только дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Все государственные ветклиники будут принимать в обычном режиме.

Ранее столичных школьников и их родителей пригласили на праздник в честь Дня народного единства. Во дворцах и центрах творчества для них проведут торжественную программу.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут работать по аналогичному графику. Домой пригласить врача можно будет 4 и 5 ноября с 09:00 до 15:00. Прежнее расписание останется у дежурных и обособленных аптек, круглосуточных травмпунктов, Центров диагностики и телемедицины и молочно-раздаточных пунктов. Детские поликлиники будут работать 6 ноября с 09:00 до 15:00, а их травматологические отделения - с 08:00 до 22:00. Вызвать врача на дом можно 4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00.

Женские консультации, обслуживающие 10 и более участков, будут принимать 4 ноября с 09:00 до 16:00. Все женские консультации будут работать 5 ноября с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00.

Офисы «Мои документы» приостановят работу 4 ноября. В остальные дни прием будут осуществлять в прежнем режиме.

Праздники Госуслуги Москва 2023
03 ноября 2023, 08:51
Более 220 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна
Сайт мэра и правительства Москвы
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III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже собрала свыше 220 тысяч посетителей. Более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, смогли презентовать свою продукцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Гостям выставки предлагали приобрести товары для домашнего уюта: от посуды до обоев и отделочных материалов.

Глава города отметил, что экспозицию частично посвятили столичным компаниям. Более 80 участников проекта «Сделано в Москве» представили свой продукт.

Собянин добавил, что во время мероприятия заключили 12 контрактов, общая сумма которых превысила 15 миллиардов рублей. Одним из самых крупных соглашений стало сотрудничество фонда «Московский инновационный кластер» с ОЭЗ «Доброград-1». МИК будет находить резидентов и разрабатывать современные решения для будущего мебельного кластера.

Ранее московская система приема заявок на ярмарки получила премию CNews Awards 2023. Проект наградили в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».

Торговля Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
03 ноября 2023, 08:28
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Рабочая неделя завершится относительно теплой и сухой погодой. В Москве в пятницу ожидается до +6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет представлена гребнем антициклона с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях подрастет атмосферное давление и в облаках появятся прояснения. При этом осадки маловероятны. В Москве в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов. Ночью похолодает до 2 градусов. На территории Московской области днем столбики термометра покажут отметки 2… 7 градусов. В ночное время суток воздух остынет до 3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скорость которого составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу потеплеет до 8 градусов, но к вечеру пройдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимы в Москве стали короче. Средняя дата устойчивых отрицательных температур сместилась с начала ноября на конец первой декады ноября.

Рабочая неделя завершится относительно теплой и сухой погодой. В Москве в пятницу ожидается до 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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