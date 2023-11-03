Москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом»

С момента запуска мобильного приложения и сайта «Электронный дом» специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

Жители также могут обратиться по поводу благоустройства двора, отсутствия света в подъезде или пожаловаться на поврежденный асфальт около дома. Заявки принимают и по сезонным вопросам. В частности, зимой можно обратиться с требованием убрать снег, сосульки, а осенью или весной сообщить о скоплении воды.

Приложением «Электронный дом» уже пользуются 99% жильцов многоквартирных домов в Москве. Сервисы платформы доступны в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru.

Создав заявку, пользователь может контролировать ее статус в приложении или на сайте. На сроки исполнения задачи влияет ее сложность, в среднем это занимает до недели.

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