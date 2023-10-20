Москвичам рассказали о трансформации системы поддержки семей с детьми

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«Конкретные меры, которые работают в этой системе, должны меняться в соответствии с требованиями времени, с запросами общества. Если оглянуться назад, мы поймем, что уход от льгот, справок к расширению возможностей был востребованным и уже очень наглядно показывает хороший эффект», - уточнила она.

Святенко отметила, что материнский капитал практически во всех случаях используют, чтобы улучшить жилищные условия. Благодаря такому инструменту родители покупают собственную жилплощадь, последовательно увеличивают квадратные метры. Также благотворно работает семейная ипотека.

Сенатор добавила, что механизмы расходования маткапитала постоянно совершенствуются.

«В октябре наши коллеги в Госдуме приняли в первом чтении проект закона, который позволяет направить средства маткапитала на реконструкцию жилья, даже если это дом, рассчитанный на несколько семей», - отметила она.

По словам парламентария, сейчас работают над возможностью сохранить выплаты для родителей при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком.

Ранее Минтруд назвал размер маткапитала в 2024 году. Сумма на первого ребенка вырастет до 631 тысячи рублей.

Систему поддержки семей с детьми, института родительства и дальше будут усовершенствовать от выдачи справок к предложению реальных инструментов и возможностей. Помощь от государства предназначена для обоих родителей, сообщила агентству «Москва» вице-спикер Совета Федерации - представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.