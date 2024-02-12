Москвичам рассказали о сильном похолодании в середине недели

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«К востоку от Москвы, в Западной Сибири, расположен хорошо выраженный антициклон, к западу - выраженный циклон, и вот такое расположение барических образований обусловливает вынос очень теплых воздушных масс. С юга, юго-востока, юго-запада этот воздух насыщен влагой», - отметил он.

Синоптик сообщил, что в понедельник в городе выпадут ледяные дожди. Через город пройдет фронтальный раздел, и температура воздуха у земли окажется ниже, чем на высоте 500-700 метров. Поэтому дождинки, падая сверху на Москву, будут покрываться льдом.

Он назвал подобные погодные условия достаточно опасными. В городе будет туман и сильный гололед.

«Будет сильная гололедица, осадки образуют изморозь на проводах и ветвях деревьев», - подчеркнул он.

Во вторник ожидается -2…4 градуса, небольшой снег, который прекратится к концу дня. Со среды начнет сильно холодать.

«В среду будет -15…17 в Москве, по области - до -19. Днем потеплеет до -10 градусов», - сказал синоптик.

Однако в среду будет солнечно и безветренно. Температура окажется ниже нормы на 6-7 градусов.

С четверга в столице ударит мороз. По словам Вильфанда, погода будет похожа на Ямальскую.

«В четверг и пятницу температура в Москве составит -20…22 градуса. Днем в четверг в столице будет -12…14, в области - до -16. В пятницу будет -9…14 градусов», - сообщил Вильфанд.

В выходные не особенно потеплеет. Столбик термометра ночью покажет от -14 до -18 градусов, днем - от -8 до -13.

Москва заняла 15-е место в рейтинге самых заснеженных городов. Высота снежного покрова достигла 60 сантиметров.