Москвичам рассказали о работе ледоколов «Риф» и «Норд»

По его словам, основная суть работы ледоколов заключается в том, чтобы проложить свободный путь для круглогодичных электросудов, судов коммунальных и экстренных служб. Они освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы, а также следят за чистотой акватории.

Мэр добавил, что ледоколы-близнецы, вес которых достигает 70 тонн, произвели в Костроме. «Риф» и «Норд» спустили на воду в акватории Москвы-реки более 30 лет назад. Несмотря на солидный возраст, по некоторым характеристикам они превосходят более современные суда.

С наступлением мая и запуском речной навигации «Риф» и «Норд» ходят в качестве буксиров для несамоходных шаланд, расчищающих Москву-реку.

В прошлом году специалисты городских служб провели масштабную очистку Москвы-реки. Они освободили южную часть акватории от десятка плавучих объектов и восьми брошенных судов.