Москвичам рассказали о работе канатной дороги в новогоднюю ночь

«По традиции 31 декабря Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00», - заявили в организации.

Горожан также предупредили, что с 22:00 для посадки и выхода пассажиров будет открыта только станция «Воробьевы горы». Таким образом, можно встретить Новый год над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки.

В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00. Со 2 по 8 января канатная дорога и спорткомплекс «Воробьевы горы» работают с 10:00 до 23:00, а 9 января с 19:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января можно приобрести билеты по праздничным и выходным тарифам.

Москвичам также рассказали о погоде в новогоднюю ночь. В последние два дня 2023 года в Москве будут осадки и плюсовая температура.