Москвичам рассказали о пяти эстакадных станциях столичной подземки

Большая часть линий метро расположена под землей. «Воробьевы горы», которые до 1999 года носили название «Ленинские горы», стали самой первой эстакадной станцией метрополитена на красной ветке. Сначала ее запланировали возводить в тоннеле под Москвой-рекой. Пересмотрев расходы, линию решили провести по мосту и построить на нем станцию.

На момент запуска «Воробьевы горы» имели самую широкую и длинную платформу в столичной подземке. Станция стала первой в мире расположенной на мосту над рекой.

В 2003 году открыли Бутовскую линию, которую возводили в качестве экспериментального легкого метро. Больше половины линий возвели в эстакадном исполнении, чтобы сэкономить деньги и ускорить процесс строительства. В итоге на ней появились четыре станции - «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова», «Бунинская аллея» - эстакадные и расположены на высоте 9,6 метра над землей.

Станцию Троицкой линии метро «Университет дружбы народов» украсило уникальное мозаичное панно. Его изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла.