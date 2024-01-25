25 января 2024, 18:21

Москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах столицы

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В прошлом году инженеры мобильной светотехнической лаборатории ГУП «Моссвет» провели 1398 замеров в Москве. При выявлении превышения норм специалисты выдают предписания об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«661 раз специалисты проверили общую освещенность, 65 - вертикальную (засветку окон, замеры в квартирах) и 672 - среднюю яркость», - уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Светотехническая лаборатория представляет автомобиль, оснащенный высокоточной цифровой камерой для оценки яркости дорожного полотно, архитектурной подсветки, баннеров вечером и ночью.

Все виды пространств имеют определенные требования к степени освещенности и яркости. Их измеряют в люксах и канделах на квадратный метр. Улицы и дороги разделили на категории - А, Б и В. Первая допускает среднюю яркость и освещенность дорожного покрытия, последняя - наименьшую.

Категория А подразумевает крупные дороги и магистрали, а также улицы в центре Москвы. В категорию входят улицы и дороги районного значения. В парках, на бульварах и других городских объектах установлены свои нормы освещения.

Специалисты комплекса городского хозяйства также проверяют освещенность во дворах и уровень засветки окон жилых домов от фонарей и рекламы. Желающие могут оставить заявку на замер освещенности в ГУП «Моссвет».

Ранее сотрудники подмосковных коммунальных служб устранили 94% замечаний , связанных с работой уличных фонарей. Больше всего работ провели в Дубне, Серпухове и Луховицах.

Электричество Москва
25 января 2024, 19:18
Вес самой тяжелой посылки в отделениях «Почты России» в Москве достиг полтонны в 2023 году
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В прошлом году самой тяжелой посылкой, оправленной из Москвы, стали две двери весом в полтонны. В пресс-службе Почты России опубликовали рейтинг нестандартных грузов.

В 2023-м через московские отделения клиенты отправили примерно 195 миллионов посылок, нередко среди них встречались необычные грузы. Например, из столицы на Сахалин отправили пару дверей, общий вес которых составил 500 килограммов. Такие отправления принимают только через специализированные отделения почты.

Специалисты сортировочных центров столичного региона также встречают нестандартные передачи в виде мебели, качелей и батутов, велосипедов и мотоциклов, гитар и коллекции насекомых. При международных отправлениях больше всего пересылают запчасти для машин, квадроциклов, мотоциклов и дрогой техники.

Содержимое самых популярных посылок представляет собой бамперы и комплекты автомобильных шин. Особое внимание сотрудники уделяют живым посылкам. В частности, бережно сортируют бандероли с семенами экзотических растений, саженцами или пчелами и муравьями.

Ритуальную флейту из человеческой кости также нашли в посылке московские таможенники. Ее отправили из Москвы в немецкий город Нюртинген.

Москва
25 января 2024, 18:48
На пороге открытий. Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в большой вольер
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В Московском зоопарке заметно повзрослевший детеныш панды Диндин продолжает исследовать жизнь. На этот раз медвежонок попытался перелезь через порог между вольерами, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

На днях панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке. Комментаторы предположили, что животному пора вести собственный Telegram-канал.

«Катюша начала осваивать порог», - написала она.

На ролике видно, как паденыш осматривает, ощупывает, обнюхивает порог между вольерами, пристально исследуя его. В свою очередь, мать Диндин также внимательно следит за действиями маленькой панды, не давая ей перелезть в свой вальер. По словам Акуловой, детеныш и сам не торопится переступать порог.

«Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле», - отметила она.


Животные Зоопарки Москва
25 января 2024, 16:47
Собянин рассказал о московских предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2023 году свыше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«КРЗ курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке - в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий», - уточнил он.

По словам мэра, основная задача корпорации заключается в облечении выхода на рынок для предпринимателей. Она помогает локализовать бизнес в Москве, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования.

Кроме того, корпорация является центром компетенций в сфере аддитивных технологий. Ее оснастили необходимым оборудованием для обратной разработки и 3D-печати изделий из различных материалов.

Собянин добавил, что предприятия кластеров смогли привлечь свыше 840 миллионов рублей инвестиций благодаря помощи КРЗ.

Ранее особая экономическая зона « Технополис Москва » отметила 18-летие. В 2023 году на ней открыли 35 новых производств.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Импортозамещение Технологии Москва
25 января 2024, 15:46
Стартовал шестой сезон московского проекта «Музыка в метро»
Freepik
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В московской подземке начался шестой сезон проекта «Музыка в метро». Пассажиры смогут услышать композиции 285 исполнителей в различных жанрах: от попа до рока, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в метро можно будет увидеть выступления певицы Алисы Димитриади, балалаечницы Антонины Синициной, скрипача Александра Демидова и других музыкантов.

Дебютантами станут коллектив «СолнцелунА», кавер-группа «Где Стас?» и проект «МамсХор». Самому младшему артисту сезона 10 лет, он выступит перед пассажирами с эстрадными песнями.

Заммэра добавил, что проект включил практически все музыкальные жанры: фолк, джаз, блюз, авторская песня и многие другие.

В метро недавно открыли девять новых площадок для выступлений, включая «Рижскую», «Марьину Рощу» и «Проспект Вернадского».

Ранее музыкальный коллектив из Химок одержал победу в шестом сезоне программы «Музыка в метро». Первое место среди 1000 коллективов Москвы заняли саксофонисты из квартета Clover Sax Quartet.

Музыка Метро Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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