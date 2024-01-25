Москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах столицы

«661 раз специалисты проверили общую освещенность, 65 - вертикальную (засветку окон, замеры в квартирах) и 672 - среднюю яркость», - уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Светотехническая лаборатория представляет автомобиль, оснащенный высокоточной цифровой камерой для оценки яркости дорожного полотно, архитектурной подсветки, баннеров вечером и ночью.

Все виды пространств имеют определенные требования к степени освещенности и яркости. Их измеряют в люксах и канделах на квадратный метр. Улицы и дороги разделили на категории - А, Б и В. Первая допускает среднюю яркость и освещенность дорожного покрытия, последняя - наименьшую.

Категория А подразумевает крупные дороги и магистрали, а также улицы в центре Москвы. В категорию входят улицы и дороги районного значения. В парках, на бульварах и других городских объектах установлены свои нормы освещения.

Специалисты комплекса городского хозяйства также проверяют освещенность во дворах и уровень засветки окон жилых домов от фонарей и рекламы. Желающие могут оставить заявку на замер освещенности в ГУП «Моссвет».

Ранее сотрудники подмосковных коммунальных служб устранили 94% замечаний , связанных с работой уличных фонарей. Больше всего работ провели в Дубне, Серпухове и Луховицах.