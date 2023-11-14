Москвичам рассказали о программе лояльности «Друзья ВДНХ»

Бонусная программа предусматривает разные степени привилегий. Новые участники наделяются базовым статусом, который подразумевает скидку в 5%. Обладателем серебряного статуса и скидки до 10% можно стать, потратив на покупки от 10 тысяч рублей. Золотой статус и максимальная скидка до 20% станут доступны, когда общая сумма покупок превысит 30 тысяч рублей.

В программе лояльности участвуют более 50 площадок на ВДНХ и восемь площадок в других местах города.

Для получения персональной виртуальной карты нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ или в инфоцентре арки главного входа. Ознакомиться с правилами участия доступны можно в специальном разделе на сайте выставки.

На выставке-форуме «Россия» продолжаются «Дни регионов» , во время которых субъекты представляют свои достижения в разных сферах. На этой неделе посетителей мероприятия ждет много активностей и развлечений.