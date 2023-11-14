14 ноября 2023, 10:07

Москвичам рассказали о программе лояльности «Друзья ВДНХ»

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По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Бонусная программа предусматривает разные степени привилегий. Новые участники наделяются базовым статусом, который подразумевает скидку в 5%. Обладателем серебряного статуса и скидки до 10% можно стать, потратив на покупки от 10 тысяч рублей. Золотой статус и максимальная скидка до 20% станут доступны, когда общая сумма покупок превысит 30 тысяч рублей.

В программе лояльности участвуют более 50 площадок на ВДНХ и восемь площадок в других местах города.

Для получения персональной виртуальной карты нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ или в инфоцентре арки главного входа. Ознакомиться с правилами участия доступны можно в специальном разделе на сайте выставки.

На выставке-форуме «Россия» продолжаются «Дни регионов» , во время которых субъекты представляют свои достижения в разных сферах. На этой неделе посетителей мероприятия ждет много активностей и развлечений.

Москва 2023 ВДНХ
14 ноября 2023, 10:28
Депутат Выборный назвал Москву самым безопасным регионом России
Фото: «МВД Медиа»
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Российская столица — самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Обеспечение безопасности жителей - безусловный приоритет для властей Москвы. Столичные власти подходят к решению вопроса комплексно, но создание достойных условий для службы личного состава является ключевой задачей», - уточнил он.

Парламентарий объяснил, что благополучие горожан обеспечивают правоохранители, профессионализм которых влияет на безопасность москвичей и охрану общественного порядка в мегаполисе.

Выборный отметил, что представители власти и МВД вместе работают над улучшением материальной базы полицейских. По программе «Безопасный город» возвели и отремонтировали свыше 100 зданий УВД. В 2023 году для силовиков закупили более 200 машин марки «Москвич».

Депутат добавил, что в работе полиции широко используют современные технологии и цифровизацию. Городские инфосистемы обработали миллиарды снимков, а алгоритмы распознавания постоянно совершенствуются. В итоге точность распознавания лиц и автомобилей достигла 99,8%.

Правоохранителей поздравили с профессиональным праздником в Одинцове. Один из награжденных - участковый уполномоченный Барвихинского отдела полиции Николай Миронов.

Российская столица - самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Полиция Москва 2023
14 ноября 2023, 10:28
Столичная компания разработала спортивное питание для подростков
Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала спортивные напитки оригинальной рецептуры для подростков и взрослых, испытывающих повышенные физические нагрузки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На каждый товар выдано свидетельство о госрегистрации, что подтверждает соответствие требованиям безопасности техрегламентов Таможенного Союза. Состав «Юниор Гейнер» и «Юниор Протеин» включает сывороточный легкоусвояемый белок, сахар с насыщающими характеристиками, который закрывает энергетические и пластические потребности детского организма, объяснил производитель. Питание также содержит мальтодекстрин - углевод, рекомендованный для смесей в педиатрии как источник энергии и витаминный премикс.

«Гемоспорт» поможет в профилактике дефицита железа, что актуально для подростков. Все товары обогащены натуральными ингредиентами для улучшения спортивных результатов и обеспечения оптимального развития подрастающего организма. В серийное производство продукцию запустят в ноябре 2023 года.

ОЭЗ «Технополис Москва» представляет собой территорию с особым юридическим статусом, на которой действуют льготным режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево». Общая площадь этих территорий составляет более 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» в течение нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

По его словам, фирма специализируется на лечебном и спортивном питании, а ее продукция является наукоемкой и технологичной. Предприятие располагает собственной научной базой и современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам.

«Рецептура нового продукта разработана совместно с ФГБУН „ФИЦ питания и биотехнологии“, и по заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет», - рассказал Овчинский.

Новые продукты представляют собой молочный коктейль, при этом они содержат минимум жиров и достаточное количество протеинов. Пилотную партию уже выпустили - она находится на апробации в ФМБА России. Продуктовая линейка для подростков состоит из трех наименований: «Юниор Гейнер», «Юниор Протеин» и «Гемоспорт». Новый товар послужит дополнительным источником белка, углеводов, витаминов и растворимых пищевых волокон.

«Специалисты компании более 25 лет занимаются разработкой и выпуском диетического и спортивного питания, но впервые создали линейку продуктов для подростков. Она одобрена для применения с 11 лет и не имеет официально подтвержденных аналогов на российском рынке», - сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, предприятие производит более 50 наименований продукции на площади 1,2 тысячи квадратных метров. За первый квартал 2023 года компания выпустила 100 тысяч единиц готового продукта - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На высокотехнологичном производстве открыли свыше 50 рабочих мест.

Спортсмены Питание Москва 2023
14 ноября 2023, 09:42
Рекордное количество новых транспортных объектов ввели в Москве в этом году
Сайт мэра и правительства Москвы
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В 2023 году в столице удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. В частности, в марте запустили Большую кольцевую линию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В начале сентября открыли пять новых станций: „Пыхтино“, „Аэропорт Внуково“, „Яхромская“, „Лианозово“ и „Физтех“. В общей сложности - 14 станций за год», - уточнил он.

Глава города отметил, что в конце лета заработал МЦД-3, связывающий Зеленоград с Раменским. В сентябре запустили диаметр МЦД-4, он стал самым протяженным - от Апрелевки до Балашихи. Сейчас на МЦД функционируют 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

Собянин добавил, что в этом году появилось движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона.

На Москве-реке пассажиры теперь могут пользоваться круглый год маршрутами: «Киевский - Сердце столицы» и «ЗИЛ - Печатники». Современные электросуда и плавучие причалы внедрили в систему Московского транспорта.

Ранее МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 09:25
МЦД и пригородные электрички подготовили к зиме в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Климатические системы в поездах перевели на зимний режим, запустили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Новые московские городские вокзалы оборудовали отапливаемыми вестибюлями, чтобы в холодную погоду пассажиры не мерзли в ожидании поездов.

В Зеленограде начали тестировать инновационные обогреватели на платформах, которые включаются только рядом с человеком. Станции, которым только предстоит стать городскими вокзалами, оснастили погодными модулями.

Сотрудников обеспечили теплой одеждой и провели с ними инструктажи. Также проверили технику для уборки снега.

Специалисты также начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин.

Поезда МЦД Москва 2023

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