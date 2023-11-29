Москвичам рассказали о программе акции «День без турникетов» в декабре

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«Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства», - уточнила она.

Предприятие по изготовлению ювелирных часов подготовило экскурсию по своим цехам. Посетителям покажут весь производственный процесс: от переплавки драгоценного металла до упаковки готового продукта.

Мастера мануфактуры ватной игрушки приглашают на мастер-класс по изготовлению елочных изделий. Гости также смогут узнать о музее компании, коллекции которого насчитывают сотню уникальных старинных кукол, примеров картонажа и дореволюционного декора.

Производитель ароматической продукции покажет посетителям, как создаются свечи, диффузоры и натуральные саше. Представители московского отеля ознакомят гостей со схемой открытия гостиничного бизнеса. Интернет-магазин расскажет особенности подбора идеального растения для дома и офиса.

В Москве проведут также экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу.