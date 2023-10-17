Москвичам рассказали о преображении Зеленограда

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«В Матушкино выполнили комплексное благоустройство пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, которая ведет от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду», - рассказал он.

Глава города добавил, что жители используют этот маршрут, направляясь в поликлинику, школы и детские сады. Кроме того, обновили дорожно-тропиночную сеть и газоны. В микрорайоне построили 14 детских площадок с современными игровыми комплексами, качелями и веревочными элементами. Восемь спортивных площадок отремонтировали.

В Старом Крюкове благоустроили Аллею вязов. В 2022 году во время первого этапа привели в порядок пешеходные дорожки, адаптировав их под нужды инвалидов. Возле корпуса 913 появилась детская площадка. На ней установили игровой комплекс, качели и мини-скалодром. Этим летом добавили новые пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха с парковыми диванами. На аллее установили больше 40 новых энергоэффективных фонарей. На четырех детских площадках провели ремонт, положили безопасное резиновое покрытие и оборудовали игровые комплексы. Также обновили спортивную площадку с футбольным полем.

Ранее благоустройство территорий у десяти станций БКЛ завершили в Москве. Осталось только высадить деревья и кустарники у станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Новаторская» и «Сокольники».