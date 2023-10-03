Москвичам рассказали о преображении территории у ледового дворца в Ясеневе

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«Была проведена большая работа по вертикальной планировке будущего сквера. С помощью геопластики дизайнеры создали холмы разной высоты, а среди них высадили более 40 крупномерных кленов, 3 300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений», - уточнил он.

Глава города отметил, что в осенний и весенний сезоны специалисты высадят еще 150 крупномеров и более 1 230 кустарников.

Он добавил, что между холмов создали отдельные зоны отдыха. В карманах вдоль дорожек установили четыре шахматных стола. По просьбам местных жителей в сквере возвели сцену с навесом и амфитеатром, рассчитанным на 1 300 человек. В сквере появились большие качели: на деревянной полукруглой перголе подвесили 14 сидений, на них можно качаться вдвоем. Для детей обустроили шесть игровых зон. Также организовали новые площадки для стритбола, баскетбола, мини-футбола и зону воркаута. Со стороны Тарусской улицы построили площадку для дрессировки собак с тренировочными снарядами.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что территории около 11 станций МЦД в Москве благоустроят до конца года. Особое внимание уделят обустройству среды для маломобильных граждан.