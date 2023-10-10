Москвичам рассказали о потеплении на выходных

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По прогнозу синоптика, в регион придут небольшие дожди, но погода будет достаточно теплой. Днем ожидается примерно 12-17 градусов тепла в области и около 15 градусов тепла - в Москве. Ночные температуры также станут выше, примерно 10-12 градусов в столице и до 14 градусов - в области.

Вильфанд отметил, что погода будет особенно теплой в воскресенье, когда воздушные массы начнут перемещаться с юга. Синоптик также сообщил, что теплыми днями текущей недели станут четверг и пятница, 12 и 13 октября.

«В четверг очень теплая погода, ночные температуры - плюс 4–6, дневная - плюс 12–14 градусов. <…> Вполне симпатичный день и 13 октября, ночью небольшой дождь и 7–9 градусов, а днем облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, температура - плюс 11–13 градусов», - рассказал синоптик.

Однако, по предварительным расчетам, в начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры.

Ранее сообщалось о том, что мокрый снег пройдет в Москве и Подмосковье 10 октября.