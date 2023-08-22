Москвичам рассказали о погоде во вторник

22 августа 2023, 08:27
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва окажется под влиянием атмосферного фронта во вторник, 22 августа. В регионе похолодает до +21 градуса и пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Москва окажется под влиянием атмосферного фронта во вторник, 22 августа. В регионе похолодает до 21 градуса и пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на метеорологические условия в столице окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт», - уточнил он.

В Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Метеоролог отметил, что осадки затронут запад и юг региона. В дневное время суток воздух прогреется до 19… 21 градуса. Ночью похолодает до 11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 17… 22 градуса. В ночные часы температура опустится до 8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду похолодает до 19 градусов и пройдут дожди.

Ранее Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 47 миллиметров дождей.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
Капремонт офисного здания завершили на западе Москвы
23 октября 2023, 15:25
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Тарутинской улице в Москве завершили работы по капитальному ремонту офисного здания. Об этом рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

В Москве отремонтировали блочное трехэтажное строение с двухэтажными крыльями, построенное в 1966 году. Общая площадь здания составила 2850,5 квадратных метра. После ремонта здесь разместят офисы ГБУ «Горинфор».

«Одним из основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями», - уточнил Мельников.

После почти 60 лет эксплуатации некоторые конструкции здания стали устаревать, а инженерные системы потребовали полной замены. Внутри здания обновили все сети электроснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Также специалисты заменили окна и двери и выполнили отделку помещений. Также они благоустроили прилегающую территорию площадью 0,9 гектара.

Также стало известно о том, что капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке.

ЖКХ Недвижимость Москва 2023
Московский авиацентр начал подготовку к зиме
23 октября 2023, 13:16
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский авиацентр практически завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. Специалисты прослушали курс лекций, сдали зачеты и приступили к практике. Финальные испытания техники проведут после выпадения первого снега в столице, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Заключительный этап сезонной подготовки пилоты пройдут, когда в столице выпадет снег. При посадке в таких условиях воздушные потоки от вертолета могут создавать снежный вихрь, из-за чего видимость падает практически до нуля», - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в таких случаях специалист должен уметь пилотировать по приборам и иметь большой опыт посадок на различные неспециализированные площадки, поэтому своевременная подготовка так необходима.

Кроме того, не только специалисты готовятся к новому сезону, но и инженеры, обслуживающие технику. Они осматривают вертолеты и переводят двигатели в зимний режим эксплуатации. Также особое внимание уделяют исправности светосигнальных систем и целостности ограждений на авиаплощадках.

Также к зиме готовят и автоколонну центра для своевременного реагирования на вызов и подачи топлива в летный транспорт.

Помимо этого, в начале октября в Новой Москве санитарный вертолет перевели в режим круглосуточной работы. Это связано с тем, что летная площадка столичного многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра.

Самолеты Москва 2023
Цветники в Москве начали готовить к зиме
23 октября 2023, 12:48
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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.

«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.

Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.

Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели
23 октября 2023, 12:40
РИА «Новости»
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В Москве в ближайшую пятницу ожидается снегопад. Десятисантиметровые сугробы будут лежать на улицах уже в конце недели, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.

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