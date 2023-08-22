Москвичам рассказали о погоде во вторник

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Москва окажется под влиянием атмосферного фронта во вторник, 22 августа. В регионе похолодает до 21 градуса и пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на метеорологические условия в столице окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт», - уточнил он.

В Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Метеоролог отметил, что осадки затронут запад и юг региона. В дневное время суток воздух прогреется до 19… 21 градуса. Ночью похолодает до 11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 17… 22 градуса. В ночные часы температура опустится до 8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду похолодает до 19 градусов и пройдут дожди.

Ранее Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 47 миллиметров дождей.