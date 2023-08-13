Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Неделя в Москве завершится незначительным похолоданием. Синоптики также спрогнозировали осадки и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
В воскресенье, 13 августа, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, а также прогремит гроза.
В дневное время суток воздух прогреется до 22… 24 градусов. Ночью похолодает до 15 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 21… 26 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от 14 до 16 градусов.
Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью 6-11 метров в секунду, во время грозы порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 30-градусная жара начнет возвращаться в Москву с 15 августа. Самыми жаркими днями на грядущей неделе станут четверг и пятница с температурой 31 градус.