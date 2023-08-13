Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Участника шоу Первого канала забрали с молитвы в военкомат в Москве — СМИ

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В Москве участника шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети. Певец уверен, его хотят отправить в армию, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сотрудники полиции приехали к мечети, расположенной в Котельниках. Они начали проверять паспорта у молящихся и выпускать их по одному.

Мамут рассказал журналистам, что некоторых мужчин в трех автобусах доставили в люберецкий военкомат. Там их заставили пройти срочную медкомиссию, которая почти всех признала годными к службе. Затем верующих привезли в Балашиху, где одних агитировали стать контрактниками, а других пытались отправить на срочную службу.

Baza уточнила, что Усеинов почти 10 лет назад получил российский паспорт в Крыму. В армию он не пошел по состоянию здоровья. По словам певца, в мае он получил повестку, но в сентябре у него была операция, о чем он сообщил в военкомат. После этого повестки не приходили. Мамут добавил, что он и еще несколько человек никуда не поехали и теперь их не выпускают, заставляя ждать следователей из СК, которые должны приехать в воскресенье.

Ранее сотрудник Большого театра получил отсрочку от призыва от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Следователи усомнились в ее подлинности и основаниях для выдачи.