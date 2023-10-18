Москвичам рассказали о погоде в среду

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В среду москвичей и туристов ждет незначительное потепление - до 8 градусов. При этом будет облачно и не обойдется без осадков, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Москве 18 октября ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В дневные часы температура будет варьироваться от 6 до 8 градусов. Ночью похолодает до 1 градуса. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки 4… 9 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -2 градусов.

Погоду будет сопровождать западный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что с 18 октября и до конца недели в столице прогнозируется гололедица из-за снижения температуры. По его словам, на этой неделе ночью будут и заморозки, и осадки.