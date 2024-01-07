Москвичам рассказали о погоде в Рождество

Согласно предварительным прогнозам, дневная температура в Москве не превысит -21 градуса, а ночью опустится до -27. В Московской области днем ожидается от -23 до -18 градусов. В ночное время температура снизится до -28 градуса, местами до -32.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тищковца, местами возможен небольшой снег.

«Погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пик холодной погоды наблюдался в Москве и Подмосковье 3 и 4 января, потом морозы пойдут на спад. По словам синоптика, с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от -14 до -23 градусов.